Массовое распространение опасного карантинного вредителя выявили в Сочи

Средиземноморская плодовая муха способна уничтожить урожай цитрусовых и более 200 видов плодовых и овощных культур, отмечают эксперты.

Как сообщили в Субтропическом научном центре РАН, вредитель массово размножается в насаждениях цитрусовых культур на Черноморском побережье. Средиземноморская муха также несет угрозу яблоням, абрикосам, персикам, сливам и землянике.

«В насаждениях цитрусовых культур, особенно лимонов, осенью 2025 года отмечены сильные повреждения плодов личинками средиземноморской плодовой мухи. В ряде мест повреждены 100% плодов», — отмечается в сообщении со ссылкой на главного научного сотрудника отдела защиты растений, доктора биологических наук Наталью Карпун.

По данным ученых, ранее в Краснодарском крае уже фиксировали отдельные очаги заражения вредителем, однако их удавалось устранить. В текущем году в Сочи наблюдают «сильнейшую вспышку массового размножения».

Чтобы победить вредителя, ученые рекомендуют тщательно сортировать плоды и не оставлять их гнить на земле, поскольку личинки в них окуклятся и дадут начало новому поколению вредителей.

Также ученые советуют использовать полноценную систему защиты цитрусовых от вредителей. Она включает феромонные и пищевые ловушки, обработку растений инсектицидами. При соблюдении таких мер, по словам специалистов, у мухи практически нет шансов на выживание.

«Для надежной защиты рекомендуется проводить четыре обработки в течение вегетационного сезона с чередованием инсектицидов с разным действующим веществом. Обработки проводят в середине июня, июля, августа и сентября», — пояснили ученые.

Размер средиземноморской мухи чуть меньше, чем у домашней мухи. Одно из отличий — окраска насекомого. Глаза вредителя винно-красные с зеленым блеском, крылья с прерывистыми поперечными полосками. Личинка прозрачная, беловатая.

Из-за короткого жизненного цикла мухи могут давать от двух до шести поколений за сезон. Лет вредителей начинается одновременно с созреванием ранних сортов черешни, сливы и персика. Муха откладывает яйца в созревающие плоды, через несколько дней появляются личинки, которые питаются мякотью. Поврежденные плоды внешне почти не отличаются от здоровых, но при нажиме они легко продавливаются.

Изначально вредитель водился лишь в тропической зоне, но сейчас мухи обосновались в 73 странах Европы, Азии, Африки и Южной Америки, сообщает ТАСС.

