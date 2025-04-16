В порту Новороссийска могут расширить терминал для перевалки зерна

КСК завершила разработку проекта реконструкции зернового терминала в Новороссийске.

Завершается разработка проектных документов по инвестиционному проекту «Строительство четвертой линии выгрузки», реализуемому АО «Зерновой терминал «КСК». Об этом сообщает издание «Ъ-Новороссийск».

Точный объем инвестиций не раскрывается. Внедрение новой линии позволит увеличить пропускную способность терминала до 12 млн т зерна в год, а также расширить складские мощности до 250 тыс. тонн. Кроме того, терминал сможет принимать суда грузоподъемностью до 7 тыс. т.

Компания «Зерновой терминал КСК» входит в состав холдинга «ДелоПортс», который объединяет стивидорные активы ГК «Дело» в порту Новороссийска. Среди ключевых активов группы — контейнерный терминал «НУТЭП», зерновой терминал «КСК» и Сервисная Компания «Дело».

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