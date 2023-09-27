В порту Новороссийска 28 сентября пройдут учения со стрельбами

Звуки стрельбы можно будет услышать в Цемесской бухте с 11:00 до 13:00.

В этом время в районе порта силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить мероприятия с выполнением стрельб.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных СМИ, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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