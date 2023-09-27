Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В порту Новороссийска 28 сентября пройдут учения со стрельбами

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-portu-novorossijska-28-sentyabrya-projdut-ucheniya-so-strelbami
В порту Новороссийска 28 сентября пройдут учения со стрельбами
Фото "Кубань 24"

Звуки стрельбы можно будет услышать в Цемесской бухте с 11:00 до 13:00.

В этом время в районе порта силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить мероприятия с выполнением стрельб.

Жителей и гостей города-героя призвали соблюдать спокойствие и доверять информации только из официальных СМИ, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: с крейсера «Михаил Кутузов» в Новороссийске произвели выстрел в честь Дня воинской славы России. Памятное мероприятие состоялось 3 сентября.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях