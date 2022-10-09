В порту «Кавказ» автобусы с пассажирами пропускают на паромы без очереди
В Темрюкском районе в порту «Кавказ» 9 октября скопилась очередь из легковых и грузовых автомобилей.
Пассажирские автобусы в приоритетном порядке проезжают в зону таможенного контроля для погрузки на курсирующие между портом «Кавказ» и портом «Крым» паромы. Автобусы направляют со стоянок, мимо очереди они заезжают в зону таможенной безопасности порта, где ждут начала погрузки.
По словам врио министра транспорта Крыма Николя Лукашенко, через Керченскую паромную переправу с момента ее запуска перевезли 100 автомобилей «Газель» и около 650 пассажиров. В настоящее время переправа работает стабильно, сообщает ТАСС.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае в очереди на паром в Крым стоят около 200 машин.
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