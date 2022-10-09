В Краснодарском крае в очереди на паром в Крым стоят около 200 машин
Общество
09.10.2022 12:24
Очередь из 200 автомобилей сформировалась на подъездах к порту «Кавказ» на Кубани.
Для въезда на паромную переправу в порт «Кавказ» открыты два заезда. Длина пробки перед одним из них составляет около 1 км. В ней стоят более 100 автомобилей, включая грузовики и автобусы. Перед вторым въездом примерно столько же машин.
По данным минтранса Республики Крым, сейчас запущен только один паром для малотоннажных автомобилей — «Керченский 2». К выходу на линию готовят паром «Ейск». Прибыл паром «Лаврентий» для переправки большегрузов, сообщает ТАСС.
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