В полуфинале «Большой перемены» участвуют 266 кубанских студентов СПО

Студенты кубанских колледжей и техникумов принимают участие в полуфинале конкурса «Большой перемены» в Ульяновске. Об этом 18 сентября сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

Самое большое количество конкурсантов из Армавирского юридического техникума — 65 человек. Колледж университета Сириус представляют 22 студента, еще 20 участников — Вознесенский колледж пищевых производств. В топ-5 лидеров также вошли Краснодарский архитектурно-строительный техникум и Анапский колледж сферы услуг.

По результатам полуфиналов всех федеральных округов определят 600 финалистов. Завершающий этап «Большой перемены» среди студентов колледжей и техникумов состоится в ноябре.

Победители получат от 100 тыс. до 1 млн рублей на образование, саморазвитие или запуск своего дела. Желаю нашим ребятам удачи!», — написала Минькова в Telegram.

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