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В сельских школах Краснодарского края открыли 67 «Точек роста»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-selskih-shkolah-krasnodarskogo-kraya-otkryli-67-tochek-rosta
В сельских школах Краснодарского края открыли 67 «Точек роста»
Фото t.me/minkovaanna23

Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открылись в 24 муниципалитетах.

В станицах, хуторах и селах школы уже получили новые компьютеры, образовательные конструкторы и наборы по механике, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Еще с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в сельской местности и малых городах открыли 195 центров образования цифрового и гуманитарного профилей и 337 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 530 таких центров, они есть во всех муниципалитетах.

«В каждой второй сельской школе уже есть «Точка роста». Мы стремимся к тому, чтобы все дети, где бы они ни жили, получили качественное образование и могли развить свои таланты», — написала Минькова в Telegram.

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