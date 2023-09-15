В сельских школах Краснодарского края открыли 67 «Точек роста»

Центры образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открылись в 24 муниципалитетах.

В станицах, хуторах и селах школы уже получили новые компьютеры, образовательные конструкторы и наборы по механике, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, отметила вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Еще с 2019 года в рамках нацпроекта «Образование» в сельской местности и малых городах открыли 195 центров образования цифрового и гуманитарного профилей и 337 центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Сейчас в Краснодарском крае насчитывается более 530 таких центров, они есть во всех муниципалитетах.

«В каждой второй сельской школе уже есть «Точка роста». Мы стремимся к тому, чтобы все дети, где бы они ни жили, получили качественное образование и могли развить свои таланты», — написала Минькова в Telegram.

Читайте также: Анна Минькова посетила новую школу на улице Конгрессной в Краснодаре.