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В полиции Сочи опровергли информацию о трупе в коллекторе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-sochi-oprovergli-informatsiyu-o-trupe-v-kollektore
В полиции Сочи опровергли информацию о трупе в коллекторе
Фото t.me/chp_sochi

Информация о трупе мужчины в ливневом коллекторе на улице Клубничной 10 ноября распространилась в городских пабликах.

На опубликованных кадрах виден человек, лежащий в коллекторе. По словам очевидцев, мужчина был мертв.

В полиции Сочи сообщили, что информация не соответствует действительности.

«Установлено, что указанный мужчина находился в нетрезвом состоянии, упал по собственной неосторожности и уснул. Его забрала скорая помощь», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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