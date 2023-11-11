В полиции Сочи опровергли информацию о трупе в коллекторе

Информация о трупе мужчины в ливневом коллекторе на улице Клубничной 10 ноября распространилась в городских пабликах.

На опубликованных кадрах виден человек, лежащий в коллекторе. По словам очевидцев, мужчина был мертв.

В полиции Сочи сообщили, что информация не соответствует действительности.

«Установлено, что указанный мужчина находился в нетрезвом состоянии, упал по собственной неосторожности и уснул. Его забрала скорая помощь», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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