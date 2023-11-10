Изрезавшую сожителя до смерти женщину будут судить в Краснодаре

Преступление произошло вечером 1 июля в одной из квартир на улице Уральской в Краснодаре. В ноябре расследование уголовного дела об убийстве в отношении 39-летней женщины завершили.

По данным следствия, женщина выпивала вместе со своим 39-летним сожителей. Во время застолья пара поссорилась. В ходе конфликта женщина 4 раза ударила сожителя ножом в грудь, в голову и в руки. Шум из квартиры услышали соседи и вызвали полицию, а позже и скорую помощь. Медики госпитализировали пострадавшего. Он умер в больнице через 5 дней из-за полученных ранений.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемую задержали и поместили под стражу. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ про Краснодарскому краю.

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