В полиции рассказали о новой схеме с полисами ОМС для обмана доверчивых граждан

По данным правоохранителей, телефонные мошенники начали использовать новую схему обмана людей.

Аферисты звонят абонентам и выдают себя за сотрудников страховых компаний, работающих в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). В разговоре злоумышленники сообщают доверчивым гражданам об истечении срока действия их медполиса и необходимости его поменять, но на платной основе.

«Основная задача мошенников в такой ситуации банальна — получить доступ к личным данным человека и его сбережениям. Помните, в России полисы ОМС представлены в трех вариантах: бумажном, пластиковом и цифровом. Независимо от того, какой у человека полис, действует он бессрочно», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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