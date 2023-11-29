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В полиции опровергли информацию об угрозе школам Анапы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-oprovergli-informatsiyu-ob-ugroze-shkolam-anapy
В полиции опровергли информацию об угрозе школам Анапы
Фото t.me/mvd_23

Сообщения о якобы имеющейся угрозе учебным заведениям Анапы, распространенные в месседжерах с анонимных аккаунтов, полицейские выявили в ходе мониторинга.

По данному факту в дежурной части ОМВД России по Анапе зарегистрировано несколько сообщений.

При проверке информация не подтвердилась. На территории и в зданиях школ не обнаружили опасных предметов.

В настоящее время правоохранители личности причастных к распространению сообщений. При подтверждении вины их привлекут к ответственности в соответствии действующим законодательством.

Граждан призвали не доверять информации из мессенджеров и соцсетей, если она не подтверждена официальными источниками.

За распространение заведомо ложной законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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