В полиции опровергли информацию об угрозе школам Анапы
Сообщения о якобы имеющейся угрозе учебным заведениям Анапы, распространенные в месседжерах с анонимных аккаунтов, полицейские выявили в ходе мониторинга.
По данному факту в дежурной части ОМВД России по Анапе зарегистрировано несколько сообщений.
При проверке информация не подтвердилась. На территории и в зданиях школ не обнаружили опасных предметов.
В настоящее время правоохранители личности причастных к распространению сообщений. При подтверждении вины их привлекут к ответственности в соответствии действующим законодательством.
Граждан призвали не доверять информации из мессенджеров и соцсетей, если она не подтверждена официальными источниками.
За распространение заведомо ложной законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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