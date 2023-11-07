Парень «заминировал» по электронной почте школу в Геленджике

Приезжий из Кемеровской области из хулиганских побуждений отправил на электронную почту школы в Геленджике ложное сообщение о теракте.

В письме говорилось об угрозе зданию школы. На место прибыли правоохранители, спасатели и медики. Здание тщательно проверили. Предметов, опасных для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было.

Хулигана нашли, им оказался 18-летний парень.

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Уголовное дело направили в суд, за ложное сообщение о теракте парню грозит до пяти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции напомнили, что за действия, предусмотренные в ч. 1 ст. 207 УК РФ (ложное сообщение о теракте), грозит штраф от 200 до 500 тыс. рублей или до 3 лет ограничения свободы. Если под угрозой объект социальной инфраструктуры (ч. 2 ст. 207 УК РФ), грозит уже штраф от 500 до 700 тыс. рублей или лишение свободы до 5 лет.

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