В полиции опровергли информацию о пытках подростка в отделе ОМВД Анапы

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что полицейские якобы пытали в отделе 17-летнего подростка.

Парень и его мама рассказали, что 26 октября 2022 года полицейские пришли к ним домой и увезли подростка в отдел МВД. Там парень провел 8 часов и якобы подвергся насилию и оскорблениям. По его словам, правоохранители заставляли признаться в преступлении, которое он не совершал, и «выбивали» явку с повинной.

Мать сообщила, что когда сын вернулся домой, его запястья были в царапинах, были синяки на ноге и шее.

Подросток заявил, что полицейские якобы угрожали ему табельными пистолетами, надевали на него наручники, брызгали освежителем воздуха в лицо. Он рассказал, что не выдержал угроз и побоев и написал явку с повинной, в которой признался в краже имущества.

После публикации этой информации полиция провела проверку. В результате озвученные подростком и его мамой сведения о пытках в отделе МВД не подтвердились.

В полиции уточнили, что 25 октября 2022 года поступило сообщение о краже имущества из пункта выдачи одного из интернет-магазинов на общую сумму более 1 млн рублей. При проведении оперативных мероприятий правоохранители установили, что преступление совершили двое местных жителей, в том числе 17-летний подросток. Их задержали и доставили в отдел МВД.

Для несовершеннолетнего задержанного в отдел пригласили его отца. В его присутствии родителя подросток дал признательные показания.

«ГУ МВД России по Краснодарскому краю просит представителей СМИ и блогосферы для объективной подачи информации обращаться за комментариями в соответствующие ведомства, не допускать публикации непроверенных сведений», — сообщает пресс-служба ведомства.

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