В полиции опровергли информацию о массовой драке на улице Виноградной в Сочи

Сообщения о том, что ночью на улице Виноградной в Центральном районе города-курорта произошла массовая потасовка, появились в соцсетях утром 21 декабря.

Данная информация является недостоверной, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве рассказали, что, находясь на маршруте патрулирования, полицейские узнали о конфликте, который произошел между мужчинами на улице Виноградной. На место прибыли ближайший наряд полиции и сотрудники Росгвардии и урегулировали конфликтную ситуацию.

«Участники инцидента претензий друг к другу не имеют, заявлений в полицию, а также обращений за медпомощью граждане не подавали. Массовой драки, как сообщается в ряде пабликов, не было», — говорится в заявлении ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

