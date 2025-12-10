Полиция Сочи устанавливает участников массовой драки на Курортном проспекте

Драка произошла ночью 9 декабря возле одного из развлекательных заведений.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсети очевидцы. По их словам, драка произошла возле бара Nebar. На кадрах видна потасовка между компаниями мужчин. Автор видео также сообщил, что у одного из участников драки в руках был нож.

После публикации видео полиция города-курорта начала проверку. При этом сообщается, что заявления в полицию об инциденте не поступали.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», аналогичный случай произошел у этого бара ночью 1 декабря. После потасовки, по словам очевидцев, мужчины вернулись в заведение и продолжили отдыхать. Полиция проводит проверку.

