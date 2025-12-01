Полиция Сочи устанавливает участников массовой драки у бара на улице Навагинской

Видеозапись массовой драки возле одного из баров на улице Навагинской 1 декабря опубликовали в соцсетях местные жители.

На кадрах видна дерущаяся толпа молодых людей. По словам свидетелей, прошлой ночью отношения выясняли гости одного из баров. Когда потасовка закончилась, ее участники вернулись в заведение и продолжили отдыхать.

После публикации о конфликте на Навагинской полиция Сочи начала проверку. При этом уточняется, что заявлений в дежурную часть не поступало.

«Сотрудники полиции зарегистрировали материал в инициативном порядке и начали проверку. В ходе нее устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личности участников конфликта», — сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

Читайте также: в Краснодаре неизвестные расстреляли легковушку на Адмиралтейском бульваре.

Подпишись, здесь всегда интересно.