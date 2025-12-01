В Краснодаре неизвестные расстреляли легковушку на Адмиралтейском бульваре

Сообщения об инциденте распространились в соцсетях 1 декабря.

По словам очевидцев, неизвестные обстреляли машину на Адмиралтейском бульваре, 3, напротив детского клуба. Вероятнее всего, стрельба велась из пневматического или страйкбольного оружия.

На опубликованных кадрах видна иномарка с поврежденными лобовым и задним стеклами. Очевидцы также предполагают, что стрелять могли с верхних этажей расположенного рядом дома.

Полиция Краснодара начала проверку.

«На основании поступившего в полицию заявления о повреждении иномарки проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства инцидента. По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

