В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
В соцсетях 24 ноября сообщили о том, что на въезде в Краснодар полицейские проверяют документы у водителей, из-за этого на дорогах скопились пробки.
Кроме того, в соцсетях проявились видеозаписи из разных частей города, на которых запечатлены вооруженные люди в бронежилетах. В комментариях предположили, что правоохранители разыскивают стрелка с улицы Головатого.
Выяснилось, что в Краснодаре проходят плановые учения.
«Главное управление МВД России по Краснодарскому краю проводит плановые тактико-специальные учения. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется. ГУ МВД России по Краснодарскому краю просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Краснодара 23 ноября мужчина открыл стрельбу. В результате инцидента пострадал 36-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности троих возможных участников конфликта. Их задержали и доставили в отделение. Розыск мужчины, открывшего стрельбу, продолжается.
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