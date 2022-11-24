Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара

Происшествия
24.11.2022 12:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-obyasnili-skoplenie-silovikov-v-bronezhiletah-v-tsentre-krasnodara
В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара
В полиции объяснили скопление силовиков в бронежилетах в центре Краснодара

В соцсетях 24 ноября сообщили о том, что на въезде в Краснодар полицейские проверяют документы у водителей, из-за этого на дорогах скопились пробки.

Кроме того, в соцсетях проявились видеозаписи из разных частей города, на которых запечатлены вооруженные люди в бронежилетах. В комментариях предположили, что правоохранители разыскивают стрелка с улицы Головатого.

Выяснилось, что в Краснодаре проходят плановые учения.

«Главное управление МВД России по Краснодарскому краю проводит плановые тактико-специальные учения. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется. ГУ МВД России по Краснодарскому краю просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к проводимым мероприятиям», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в центре Краснодара 23 ноября мужчина открыл стрельбу. В результате инцидента пострадал 36-летний мужчина. Пострадавшего госпитализировали. Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и установили личности троих возможных участников конфликта. Их задержали и доставили в отделение. Розыск мужчины, открывшего стрельбу, продолжается.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
В центре Краснодара мужчина открыл стрельбу, есть пострадавший
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
В Краснодарском крае после ДТП загорелись фура с шампанским и КамАЗ с зерном
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Украинская ракета в Польше: делаем выводы
  3. Семья на учете, мать лишили родительских прав: в прокуратуре рассказали о жизни 8-летнего угонщика из Анапы
  4. В Госдуме приняли закон о курортном сборе на федеральной территории «Сириус»
  5. В Северском районе демонтировали скандальный арт-объект «Капля»
  6. В Сочи будут судить приезжего мужчину, который застрелил прораба на стройке
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях