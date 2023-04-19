В полиции Кубани опровергли информацию о штрафе за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту

В соцсетях 19 апреля появился пост, автор которого сообщил о том, что его оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту.

По данным полиции Краснодара, информация о составленном протоколе является недостоверной.

«По результатам проверки данные сведения не подтвердились. Рекомендуем гражданам не доверять информации, публикуемой в группах мессенджеров и пабликах соцсетей без официального подтверждения госорганов. Администраторы таких ресурсов, как правило, не проверяют поступившую к ним информацию», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Сотрудников СМИ и администраторов пабликов призвали тщательно проверять поступающие сведения и не допускать распространения фейков.

В полиции напомнили, что распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

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