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В полиции Кубани опровергли информацию о штрафе за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-kubani-oprovergli-informatsiyu-o-shtrafe-za-vybroshennuyu-listovku-s-reklamoj-sluzhby-po-kontraktu
В полиции Кубани опровергли информацию о штрафе за выброшенную листовку с рекламой службы по контракту
Фото t.me/mvd_23

В соцсетях 19 апреля появился пост, автор которого сообщил о том, что его оштрафовали за выброшенную в урну листовку с рекламой службы по контракту.

По данным полиции Краснодара, информация о составленном протоколе является недостоверной.

«По результатам проверки данные сведения не подтвердились. Рекомендуем гражданам не доверять информации, публикуемой в группах мессенджеров и пабликах соцсетей без официального подтверждения госорганов. Администраторы таких ресурсов, как правило, не проверяют поступившую к ним информацию», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Сотрудников СМИ и администраторов пабликов призвали тщательно проверять поступающие сведения и не допускать распространения фейков.

В полиции напомнили, что распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Читайте также: власти Краснодарского края опровергли фейковую информацию из соцсетей об угрозе ракетного авиаудара.

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