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В полиции Кубани опровергли информацию из мессенджеров о ЧП в Анапе с участием переселенцев

Происшествия
28.11.2022 21:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-kubani-oprovergli-informatsiyu-iz-messendzherov-o-chp-v-anape-s-uchastiem-pereselentsev
В полиции Кубани опровергли информацию из мессенджеров о ЧП в Анапе с участием переселенцев
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным правоохранителей, участились случаи распространения в мессенджерах фейковых аудиосообщений о том, что в Анапе происходят инциденты с участием вынужденных переселенцев из новых регионов РФ.

«Распространяемая информация является недостоверной. В настоящее время правоохранительные органы Кубани принимают меры по удалению из интернета фейковых аудиофайлов. Однако некоторые граждане продолжают распространение еще оставшихся в сети несоответствующих действительности материалов. Указанные действия дестабилизируют общественную обстановку в крае», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В ведомстве также отметили, что распространяющие фейковую информацию в интернете могут быть привлечены к уголовной и административной ответственности. Нарушителям грозят штрафы от 30 тыс. рублей до 600 тыс. рублей, а также ограничение свободы на срок до 3 лет.

Читайте также: в краевом оперштабе опровергли фейковую информацию о том, что жены и матери мобилизованных жителей Кубани едут в Москву для встречи с Путиным.

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