В полиции Кубани опровергли фейк из мессенджеров о ядовитых пробниках духов

Сообщения о том, что по улицам городов ходят люди, которые дают понюхать пробники с ядовитой парфюмерией, распространились в мессенджерах и соцсетях 26 февраля.

Согласно информации, неизвестные предлагают понюхать прохожим пробники, потому что у них «заложило нос» или «не могут отличить запахи», а после вдыхания якобы ядовитых духов человек в скором времени умирает.

Сообщения вызвали особую тревогу в преддверии 8 Марта, когда некоторые кубанцы покупают подарки у уличных торговцев. Информация подкреплялась обращением и словами «передай всем нашим», «только что сам видел» и «предупреди близких».

По данным правоохранителей, распространяемая информация является фейковой.

«В настоящее время на территории края отмечаются факты распространения в чатах мессенджеров сообщений о якобы имеющих место случаях отравления местных жителей после вдыхания неизвестных веществ из флаконов, предложенных незнакомцами. Данная информация не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции добавили, что к подобным сообщениям нужно относиться критически, а информацию из неофициальных источников необходимо тщательно проверять.

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