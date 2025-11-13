В полиции Кубани напомнили, почему нельзя подбирать неизвестные предметы с земли

В Подмосковье ребенок получил серьезные травмы после того, как поднял с земли купюру, к которой оказалась приклеена взрывчатка.

В полиции Кубани напомнили о необходимости объяснять детям, что нельзя поднимать незнакомые предметы. Кроме того, не нужно пинать находку ногами. Если обнаружили неизвестную вещь, нужно сразу сообщить об этом взрослым. При этом разговаривать по телефону рядом с предметом нельзя.

Взрослым же в случае обнаружения подозрительных вещей также не нужно их трогать или перемещать, также нельзя подпускать к нему детей. Необходимо опросить очевидцев — возможно, удастся найти хозяина.

Если нашли предмет в транспорте или в заведении и не нашли его владельца, нужно сообщить водителю или администратору, после чего отойти как можно дальше и позвонить по номеру 112, дожидаясь полиции.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенную коробку с десятирублевой купюрой.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Операция по спасению рук длилась шесть часов. Ребенку пришлось ампутировать пальцы. Возбуждено уголовное дело. Следователи назначили ряд экспертиз.

