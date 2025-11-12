Школьник лишился пальцев после взрыва устройства в виде купюры в Подмосковье

В Красногорске ребенок получил травмы, подняв взрывное устройство, замаскированное под брошенную коробку с десятирублевой купюрой.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. Операция по спасению руки длилась шесть часов. Ребенку пришлось ампутировать несколько пальцев. Возбуждено уголовное дело. Следователи назначили целый ряд экспертиз.

После этого случая правоохранители еще раз напомнили, что не нужно трогать неизвестные предметы. Под ними могут быть замаскированы взрывные устройства. Кроме того, родителей попросили поговорить с детьми и рассказать им, что делать, если они обнаружили бесхозные вещи. Их ни в коем случае не нужно поднимать или бить ногой. Не стоит звонить по телефону рядом с находкой. О подозрительном предмете необходимо сообщить взрослым. Неосторожное обращение с такими вещами может привести к серьезным последствиям.

В МВД также дали рекомендации, как вести себя взрослым. Необходимо опросить людей вокруг. Возможно, получится найти хозяина. Если находку обнаружили в транспорте, нужно сообщить водителю. В общественном месте поставить в известность администратора заведения. Нужно отойти от находки как можно дальше и позвонить по номеру 112, затем дождаться полиции.

Взрывные устройства могут быть замаскированы под самые простые предметы. Они могут быть обнаружены в транспорте, на лестничных площадках, около квартир и в местах массового пребывания людей. Это могут быть деньги, игрушки, телефоны, коробки из-под устройств или фонарики.

