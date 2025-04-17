В полиции Краснодара рассказали подробности ДТП со сбитым мотоциклистом

Авария произошла 15 апреля около 13:00 на улице Академика Трубилина в районе КубГАУ.

По предварительным данным, 55-летний водитель автомобиля марки Omoda ехал со стороны улицы Северной в сторону улицы Калинина и столкнулся с поворачивающим налево мотоциклом, которым управлял 65-летний краснодарец. В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали.

Родственники пострадавшего мужчины сообщили в соцсетях о том, что он получил очень серьезный перелом ноги и ему предстоит несколько операций. Также они пожаловались на то, что водитель иномарки после столкновения скрылся с места аварии. В полиции эту информацию опровергли.

«Распространяемая информация о том, что виновник аварии скрылся с места ДТП не соответствует действительности. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

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