Мотоциклист вылетел на встречку и врезался во внедорожник в Новороссийске

Авария произошла 2 апреля около 21:00 на улице Шоссейной в городе-герое.

По предварительным данным, 36-летний мужчина ехал за рулем спортивного мотоцикла и выехал на встречную полосу. Там мотоцикл врезался в поворачивающий налево автомобиль Chery Tiggo, за рулем которого была 26-летняя девушка.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы, его госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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После столкновения мотоцикл и легковушку Renault отбросило на стоящий на перекрестке автомобиль «Лада». В результате ДТП водитель мотоцикла получил множественные травмы.

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