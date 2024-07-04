В полиции Краснодара проводят проверку по делу о помочившемся в лифте мальчике

Инцидент произошел вечером 2 июля в одном из ЖК Краснодара.

В полиции Краснодара сообщили о том, что от жителей многоэтажки поступило обращение.

«В настоящее время проводится проверка по факту инцидента с несовершеннолетним в лифте. По окончании разбирательства будет принято законное решение, оценен причиненный общедомовому имуществу материальный ущерб. С ребенком и его родителями будет проведена соответствующая профилактическая работа о недопустимости подобного поведения», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о произошедшем сообщили местные жители в соцсетях. На кадрах с камеры наблюдения, установленной в лифте, запечатлено, как мальчик зашел в лифт на первом этаже и справил малую нужду на кнопки. После этого лифт остановился, а мальчик схватился за голову и начал кричать и прыгать в кабине.