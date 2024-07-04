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Мальчик помочился на кнопки в лифте многоэтажки в Краснодаре и застрял в нем

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/malchik-pomochilsya-na-knopki-v-lifte-mnogoetazhki-v-krasnodare-i-zastryal-v-nem
Мальчик помочился на кнопки в лифте многоэтажки в Краснодаре и застрял в нем
Фото из чата УК «Флотилия»

Инцидент произошел вечером 2 июля в одном из ЖК Краснодара.

О произошедшем сообщили местные жители в соцсетях. На кадрах с камеры наблюдения, установленной в лифте, запечатлено, как мальчик зашел в лифт на первом этаже и справил малую нужду на кнопки. После этого лифт остановился, а мальчик схватился за голову и начал кричать и прыгать в кабине.

В УК «Флотилия» сообщили о том, что родителей мальчика нашли. С матерью мальчика провели беседу, она обещала полностью оплатить ремонт. Жильцы дома намерены обраться с заявлением в полицию, пишет РИА «Новости».

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