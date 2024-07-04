Мальчик помочился на кнопки в лифте многоэтажки в Краснодаре и застрял в нем

Инцидент произошел вечером 2 июля в одном из ЖК Краснодара.

О произошедшем сообщили местные жители в соцсетях. На кадрах с камеры наблюдения, установленной в лифте, запечатлено, как мальчик зашел в лифт на первом этаже и справил малую нужду на кнопки. После этого лифт остановился, а мальчик схватился за голову и начал кричать и прыгать в кабине.

В УК «Флотилия» сообщили о том, что родителей мальчика нашли. С матерью мальчика провели беседу, она обещала полностью оплатить ремонт. Жильцы дома намерены обраться с заявлением в полицию, пишет РИА «Новости».