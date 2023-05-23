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В полиции Краснодара опровергли причастность задержанного иностранца к преследованию школьницы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-krasnodara-oprovergli-prichastnost-zaderzhannogo-inostrantsa-k-presledovaniyu-shkolnitsy
В полиции Краснодара опровергли причастность задержанного иностранца к преследованию школьницы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

О том, что мужчина следил за катавшейся на роликах школьницей и предлагал ей поехать к нему домой, сообщили в соцсетях.

По данным паблика, девочка испугалась и смогла убежать от мужчины. На следующий день школьница была с родителями в магазине, она увидела мужчину и рассказала о произошедшем взрослым. Местные жители сами задержали подозреваемого и вызвали полицию.

В полиции Краснодара провели проверку и опровергли причастность жителя Средней Азии к преследованию 11-летней школьницы.

«В ходе проверочных мероприятий не было установлено объективных фактов возможной причастности иностранца к каким-либо противоправным действиям на территории города», — сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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