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В полиции Краснодара объяснили скопление автозаков в центре города

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-krasnodara-obyasnili-skoplenie-avtozakov-v-tsentre-goroda
В полиции Краснодара объяснили скопление автозаков в центре города
Фото t.me/news_24krasnodar

По словам очевидцев, 19 октября около 9:00 возле здания городского УМВД на улице Октябрьской появилась полицейская техника —  автозаки и легковые патрульные машин ДПС, а также собрались правоохранители в экипировке.

Местные жители в соцсетях выразили обеспокоенность тем, что в городе произошло серьезное ЧП.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что никаких ЧП в городе не зафиксировано — в ведомстве проходит служебное мероприятие, которое не связано с происшествиями.

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