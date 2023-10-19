В полиции Краснодара объяснили скопление автозаков в центре города

По словам очевидцев, 19 октября около 9:00 возле здания городского УМВД на улице Октябрьской появилась полицейская техника — автозаки и легковые патрульные машин ДПС, а также собрались правоохранители в экипировке.

Местные жители в соцсетях выразили обеспокоенность тем, что в городе произошло серьезное ЧП.

В пресс-службе УМВД России по Краснодару интернет-порталу «Кубань 24» сообщили о том, что никаких ЧП в городе не зафиксировано — в ведомстве проходит служебное мероприятие, которое не связано с происшествиями.

Читайте также: в Сочи привлекут к ответственности туриста, оскорбившего местных жителей.