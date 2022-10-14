В полиции Анапы предложили ввести в школах должность замдиректора по безопасности

Фото пресс-службы администрации Анапы

Безопасность соцобъектов обсуждали 13 октября на внеочередном заседании Антитеррористической комиссии, которое провел мэр Анапы Василий Швец.

В совещании приняли участие руководители правоохранительных и надзорных органов, учреждений образования, спорта и культуры.

«Все наши оперативные службы работают в режиме повышенной готовности. Это сегодня требуется и от каждого из нас. От нашей собранности и скоординированности действий зависит самое важное — безопасность детей», — подчеркнул Василий Швец.

В ходе заседания вице-мэр Игорь Викулов доложил, что в 2021 и 2022 годах на усиление мер антитеррористической и пожарной безопасности в образовательных учреждениях выделили около 97 млн рублей. В 2023 году на эти цели уже запланировали 68 млн рублей. На эти деньги установят дополнительные посты охраны, видеокамеры в «мертвых зонах», освещение.

Начальник анапской полиции Андрей Платонов предложил ввести в каждом учреждении образования должность заместителя директора, который будет отвечать за безопасность. Мэр поручил рассмотреть эту инициативу в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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