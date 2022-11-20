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В полиции Анапы опровергли информацию о конфликте с участием полицейских

Происшествия
20.11.2022 09:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-politsii-anapy-oprovergli-informatsiyu-o-konflikte-s-uchastiem-politsejskih
В полиции Анапы опровергли информацию о конфликте с участием полицейских
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Видеозапись, запечатлевшую, конфликт мужчины с сотрудниками правоохранительных органов выложили в соцсети 19 ноября.

Автор видео сообщил о якобы некорректном поведении оперативников Анапы, находящихся, к тому же, в состоянии опьянения. Информация оказалась недостоверной.

По сообщению ОМВД по Анапе, сообщение о бытовом конфликте поступило 18 ноября. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они выяснили, что мужчина, находящийся в не адекватном состоянии, устроил конфликт и избил женщину.

В настоящее время проводится разбирательство, потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам и на основании собранных материалов произошедшему дадут правовую оценку. В полиции подчеркнули, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, вели себя в рамках действующих инструкций.

«Информация о том, что гражданские лица, запечатленные на видео, являются сотрудниками правоохранительных органов не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе в Telegram.

Сообщается также, что второго мужчину, нецензурно выражавшегося на видео и нарушившего общественный порядок, задержали. На него завели протокол за мелкое хулиганство. Материалы направят в суд для принятия решения.

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