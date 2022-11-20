В полиции Анапы опровергли информацию о конфликте с участием полицейских
Видеозапись, запечатлевшую, конфликт мужчины с сотрудниками правоохранительных органов выложили в соцсети 19 ноября.
Автор видео сообщил о якобы некорректном поведении оперативников Анапы, находящихся, к тому же, в состоянии опьянения. Информация оказалась недостоверной.
По сообщению ОМВД по Анапе, сообщение о бытовом конфликте поступило 18 ноября. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Они выяснили, что мужчина, находящийся в не адекватном состоянии, устроил конфликт и избил женщину.
В настоящее время проводится разбирательство, потерпевшую направили на судебно-медицинскую экспертизу. По ее результатам и на основании собранных материалов произошедшему дадут правовую оценку. В полиции подчеркнули, что правоохранители, прибывшие на место происшествия, вели себя в рамках действующих инструкций.
«Информация о том, что гражданские лица, запечатленные на видео, являются сотрудниками правоохранительных органов не соответствует действительности», — сообщает пресс-служба ОМВД по Анапе в Telegram.
Сообщается также, что второго мужчину, нецензурно выражавшегося на видео и нарушившего общественный порядок, задержали. На него завели протокол за мелкое хулиганство. Материалы направят в суд для принятия решения.
Читайте также: в Краснодаре парень сильно избил мужчину возле ресторана, заступившись за дядю и свою девушку.
- Украинская ракета в Польше: делаем выводы
- Землю 18 и 19 ноября накроет магнитная буря
- В Тимашевском районе двое блогеров получили по 2,5 года колонии за кражу дорожных знаков
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 27 ноября
- В Краснодарском крае пьяный полицейский за рулем иномарки сбил насмерть велосипедистку