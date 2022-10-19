В Краснодаре парень сильно избил мужчину возле ресторана, заступившись за друзей

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Драка произошла в ночное время возле одного из ресторанов на улице Коммунаров.

Местный житель обратился за помощью в полицию и рассказал, что его избили. Медицинское обследование показало, что его здоровью причинили тяжкий вред: раны, переломы и закрытая черепно-мозговую травму, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД Краснодара.

Полицейские выяснили, что накануне вечером пострадавший мужчина отдыхал в ресторане и на улице несколько раз ударил мужчину и девушку. Находившийся рядом молодой человек заступился за свою спутницу и дядю, и избил мужчину.

Правоохранители установили личность злоумышленника. Им оказался 19-летний местный житель. Его задержали в станице Елизаветинской и доставили в отдел МВД. Молодой человек признался в совершении преступления и рассказал, что избил мужчину из-за того, что он агрессивно себя вел.

Возбудили уголовное дело. Задержанного парня подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. За это преступление ему может грозить до 8 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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