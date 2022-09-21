Армавирец избил детей, «помогавших» его ребенку закинуть обувь на дерево

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Информация о происшествии появилась в социальных сетях. По словам свидетелей, мужчина избил мальчиков за то, что они вместе с его сыном закинули кроссовки на дерево.

Очевидцы утверждают, что сначала ребенок сам пытался закинуть свою обувь на дерево. Потом к нему «на помощь» пришли еще несколько детей. Когда сменка оказалась на ветках, мальчик побежал к отцу и рассказал о произошедшем. Мужчина выхватил из толпы первых попавшихся детей, повалил на землю и избил. Одному мальчику удалось сбежать, а у другого сломан нос, разбита губа и синяк под глазом.

Оттащить нападавшего смогли прохожие. Очевидцы вызвали полицию. Родители пострадавшего ребенка написали заявление в полицию.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, по данному факту назначено проведение проверки, а также судебно-медицинская экспертиза. По ее заключению злоумышленник будет привлечен к ответственности.

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