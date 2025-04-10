В погоне за лайками в соцсетях школьницы устроили танцы на кладбище в Геленджике

О произошедшем инциденте 10 апреля сообщили в соцсетях местные жители.

По их словам, в родительских чатах начали распространять видеозаписи, на которых запечатлено неподобающее поведение девочек на одном из кладбищ города.

В полиции Геленджика выявили этот материал и зарегистрировали материал проверки. Там отметили, что причиной такого поступка стало желание детей получить больше лайков. В погоне за ними девочки танцевали на кладбище и попутно снимали шокирующий контент для соцсетей.

«Сотрудники полиции установили личности школьниц, ими отказались девочки 10 и 11 лет. С подростками и их родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости непристойного поведения. Проверка продолжается», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция Краснодара искала школьников, нарисовавших свастику на стекле в автобусе. Об инциденте, который произошел в автобусе № 20, рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, трое подростков ехали со стороны поселка Плодородного, рисовали нацистскую символику на стекле и фотографировались на ее фоне.

Личность молодого человека, нарисовавшего нацистский символ на запотевшем стекле автобуса, установили. В отделе полиции 14-летний местный житель рассказал, что у него не было умысла на совершение противоправных действий — он якобы хотел изобразить солярный славянский символ. Подросток выразил сожаления о случившемся и заверил стражей порядка, что больше так делать не будет.

Подпишись, здесь всегда интересно.