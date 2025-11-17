В пик метеорного потока Леониды 17 ноября будет видно 10-20 падающих звезд в час

Как отметили астрономы лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, желающие смогут увидеть падение метеоров вечером в понедельник. Явление можно будет наблюдать несколько следующих ночей.

По прогнозам, на чистом небе можно будет наблюдать 1 метеор примерно раз в 3-5 минут. В условиях города, даже при отсутствии облаков, будут заметны 1-2 метеора в час.

«Радиант (место, откуда летят звезды) будет на востоке и юго-востоке в созвездии Льва. Если у вас есть астрономические карты или приложение, достаточно найти звезду Регул (самая яркая звезда созвездия) и наблюдать небо в ее окрестностях», — написали в Telegram-канале лаборатории.

Пик метеорного потока 17 ноября составит 10-20 падающих звезд в час. Ученые заметили, что самые яркие зимние потоки этого года еще впереди — это Геминиды, пик которых приходится на 14 декабря, Квадрантиды с пиком 3 января. Уточняется, что во время потока Квадрантиды можно будет загадать желание в новогоднюю ночь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пик активности Леонид наступит в 21:00, но наилучшая видимость будет после полуночи и до рассвета. Поток будет активен до 30 ноября. Родительским телом метеорного потока Леониды является комета 55P/Темпеля — Туттля. Она обращается вокруг Солнца, при этом оставляет за собой шлейф из мелких частиц пыли и камней.

Подпишись, здесь всегда интересно.