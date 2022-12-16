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В ПФК «Кубань» сменился генеральный спонсор и учредитель

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pfk-kuban-smenilsya-generalnyj-sponsor-i-uchreditel
В ПФК «Кубань» сменился генеральный спонсор и учредитель
В ПФК «Кубань» сменился генеральный спонсор и учредитель

Последние два года генеральным спонсором и одним из учредителей футбольного клуба была группа компаний «АВА». Новым учредителем «Кубани» станет федеральная компания «Государственная транспортная лизинговая компания».

«На последнем собрании учредителей было принято общее решение, о котором мы обязаны проинформировать болельщиков клуба и любителей кубанского футбола. «Группа компаний «АВА» покидает состав учредителей ПФК «Кубань», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

В «АВА» напомнили, что за последние два года компания выплатила все долги ПФК «Кубань», которые были на момент их вхождения в состав учредителей. Перед игроками и тренерским штабом в полном объеме выполнялись все финансовые обязательства. Действующий бюджет на сезон 2022/2023 выполняется в полном объеме.

Новый генеральный спонсор «Кубани» ГТЛК является одной из крупнейших лизинговых компаний России. Она входит в состав системообразующих предприятий экономики страны.

Ранее стало известно, что генеральный директор ПФК «Кубань» Эдуард Сафонов покинул свой пост. Такое решение приняли на общем собрании учредителей клуба. Сафонов занимал эту должность с января 2022 года. Имя нового гендиректора клуба объявят позднее, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

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