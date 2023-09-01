В первый класс в поселке Северокавказском Новокубанского района пошел один ученик

Поселок Северокавказский расположен в северной части района на правом берегу реки Кубань в 15 км к северо-востоку от районного центра. Живут в населенном пункте около 500 человек.

В этом году в первый класс школы Северокавказского пошел только один ученик — 7-летний Александр Кулешов. Всего в школе учатся 39 человек.

Мальчик будет учиться в классе с ребятами на год старше, но по своей программе. В день у него будет три урока по 35 минут. С новой четверти нагрузка увеличится, пишет «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в поселке Отдаленном Апшеронского района в первый класс пошли всего два ученика.