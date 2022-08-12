В Перми определят победителей фестиваля СМИ, где представлены работы журналистов «Кубань 24»

Видео канала «Кубань 24»

Фестиваль «Щит России» проходит в 25-й раз. Медиахолдинг «НТК» представляет программа радиожурналиста «Первого радио» Лилии Гикало и репортажи специального корреспондента «Фактов» Марии Николаевой.

«Медведь — символ Перми встречает журналистов со всей России. Ему уже успели потереть нос на удачу коллеги из Мурманска и Алтайского края, Липецка и Карелии. Более 600 работ разных жанров прислали на конкурс журналистского творчества. Это касается теле- и радио редакций. Впервые в этом году в конкурсе патриотической тематики участвуют и интернет-СМИ, и газеты. В общем, сейчас в Перми работает дружное и профессиональное сообщество», — рассказала специальный корреспондент Мария Николаева.

«Мы приехали в этом году впервые в Пермь, подружились и обменивались опытом. У нас такие горячие споры были. Но это же самое хорошее, самое замечательное», — сказал участник конкурса из Балашихи Алексей Галанин.

«Можно узнать опыт других, поделиться своим опытом, которого еще не так много у меня, как для молодого журналиста. Это, конечно, потрясающе», — поделился участник конкурса из Тулы Никита Горбенко.

Преподаватели МГУ имени Ломоносова уже провели мастер-классы для журналистов. Также прошла обширная экскурсионная программа. Все-таки патриотизм начинается с любви к малой родине, и пермяки очень гордятся своими традиционными ремеслами. Это, например, резьба по камню и гончарное искусство. Журналисты даже попробовали себя в финифти, то есть создавали рисунки с помощи эмали.

Главная интрига конкурса разрешится уже 12 августа. Вечером пройдет торжественная церемония награждения победителей. Возглавляет жюри репортер федерального телеканала Александр Сладков.

«В плохое время, в хорошее, в тревожное, в спокойное, в военное, в бурное — всегда процесс воспитания стоит на первом месте. Как его наладить так, чтобы молодое поколение не считало нас какими-то старыми брюзжащими объектами, которые вечно лезут со своей информацией», — сказал председатель жюри фестиваля «Щит России» Александр Сладков.

Как говорили члены жюри, работы, которые вышли в шорт-лист фестиваля, — сильные и профессиональные, поэтому конкуренция достаточно жесткая.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», работы журналистов «Кубань 24» попали в шорт-лист фестиваля СМИ «Щит России».