Работы журналистов «Кубань 24» попали в шорт-лист фестиваля СМИ «Щит России»
Общество
04.08.2022 14:44
XХV Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России» пройдет в Перми с 9 по 13 августа. На конкурс свои работы, освещающие значимые исторические события страны, представили журналисты со всей России.
В числе работ, попавших в шорт-лист фестиваля, оказались сюжеты, снятые собственным корреспондентом программы «Факты» в Ейске Марией Хошобиной. Работы, получившие высокую оценку жюри, можно посмотреть по ссылке.
Также в шорт-лист попала программа «Кубань 24» «Поколение Z».
Основной идеей фестиваля является возрождение и развитие патриотических традиций. В его рамках организуют мастер-классы, семинары, посещение воинских подразделений, военных училищ, оборонных предприятий, сообщили в пресс-службе фестиваля.
Читайте также: проект телеканала «Кубань 24» занял первое место на конкурсе «Правовая Россия».
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