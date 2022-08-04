Работы журналистов «Кубань 24» попали в шорт-лист фестиваля СМИ «Щит России»

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

XХV Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России» пройдет в Перми с 9 по 13 августа. На конкурс свои работы, освещающие значимые исторические события страны, представили журналисты со всей России.

В числе работ, попавших в шорт-лист фестиваля, оказались сюжеты, снятые собственным корреспондентом программы «Факты» в Ейске Марией Хошобиной. Работы, получившие высокую оценку жюри, можно посмотреть по ссылке.

Также в шорт-лист попала программа «Кубань 24» «Поколение Z».

Основной идеей фестиваля является возрождение и развитие патриотических традиций. В его рамках организуют мастер-классы, семинары, посещение воинских подразделений, военных училищ, оборонных предприятий, сообщили в пресс-службе фестиваля.

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