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Работы журналистов «Кубань 24» попали в шорт-лист фестиваля СМИ «Щит России»

Общество
04.08.2022 14:44
Ссылка https://kuban24.tv/item/raboty-zhurnalistov-kuban-24-popali-v-short-list-festivalya-smi-shhit-rossii
Работы журналистов «Кубань 24» попали в шорт-лист фестиваля СМИ «Щит России»
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

XХV Всероссийский патриотический фестиваль СМИ «Щит России» пройдет в Перми с 9 по 13 августа. На конкурс свои работы, освещающие значимые исторические события страны, представили журналисты со всей России.

В числе работ, попавших в шорт-лист фестиваля, оказались сюжеты, снятые собственным корреспондентом программы «Факты» в Ейске Марией Хошобиной. Работы, получившие высокую оценку жюри, можно посмотреть по ссылке.

Также в шорт-лист попала программа «Кубань 24» «Поколение Z».

Основной идеей фестиваля является возрождение и развитие патриотических традиций. В его рамках организуют мастер-классы, семинары, посещение воинских подразделений, военных училищ, оборонных предприятий, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Читайте также: проект телеканала «Кубань 24» занял первое место на конкурсе «Правовая Россия».

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