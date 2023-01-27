В ПБК «Локомотив-Кубань» перешел американский форвард

Клуб объявил о подписании контракта с 30-летним игроком Окаро Уайтом. Его рост 203 см, вес 95 кг.

Соглашение с американским форвардом рассчитано до конца текущего сезона Единой лиги ВТБ. Уайт знаком российским болельщикам по выступлениям за казанский УНИКС. В сезоне 2020/21 он завоевал с командой серебряные медали Единой лиги ВТБ и стал финалистом Еврокубка.

В своей карьере Уайт выступал за итальянский «Виртус», греческие «Арис» и «Панатинаикос», а также ряд клубов НБА, сообщает пресс-служба ПБК «Локомотив-Кубань».

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