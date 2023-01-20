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ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Астану»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/pbk-lokomotiv-kuban-na-vyezde-razgromil-astanu
ПБК «Локомотив-Кубань» на выезде разгромил «Астану»
Фото пресс-службы ПБК "Локомотив-Кубань"

Матч Единой лиги ВТБ прошел вечером 20 января на велотреке «Сарыарка» в столице Казахстана. Встреча завершилась со счетом 67:98 (20:30, 15:25, 16:25, 16:18).

В составе «Локомотива-Кубань» больше всех очков набрали Девон Акун-Перселл и Джейлен Бэрфорд — по 17. На счету Захара Ведищева 13 очков. В составе «Астаны» больше всего очков набрали Маркел Джонсон — 22 и Кваме Вона — 17.

После этой победы «Локомотив-Кубань» занимает шестое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ по итогам первого этапа турнира.

Читайте также: семь игроков ПБК «Локомотив-Кубань» вызвали на февральский сбор национальной команды. Из всех опыт игры за сборную есть только у Владислава Емченко. Он в числе вызванных защитников вместе с Захаром Ведищевым и Александром Щербеневым. На позиции форварда «железнодорожник» Антон Квитковских будет конкурировать со своим одноклубником Егором Сычковым. В числе центровых — Кирилл Елатонцев и Андрей Мартюк.

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