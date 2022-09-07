В Павловском районе специалисты ККБ № 2 проведут профилактические осмотры
Выездной прием специалистов Краевой клинической больницы № 2 в рамках акции «Гастропоезд» пройдет 8 сентября на базе Павловской ЦРБ.
Жители района смогут пройти обследование и получить консультацию врача-эндоскописта, гастроэнтеролога и специалиста УЗИ.
«В прошлый выезд «Гастропоезда» в Выселковский район специалисты ККБ № 2 осмотрели 30 человек. Всем пациентам провели ультразвуковое исследование органов брюшной полости. По результатам обследований шесть жителей госпитализировали», — сказала главный внештатный гастроэнтеролог краевого минздрава Наталья Корочанская.
Задачей проекта «Гастропоезд» является своевременная диагностика, профилактика, лечение и взятие на диспансерный учет пациентов с заболеваниями органов ЖКТ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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