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В Павловском районе специалисты ККБ № 2 проведут профилактические осмотры

Общество
07.09.2022 17:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-spetsialisty-kkb-2-provedut-profilakticheskie-osmotry
В Павловском районе специалисты ККБ № 2 проведут профилактические осмотры
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Выездной прием специалистов Краевой клинической больницы № 2 в рамках акции «Гастропоезд» пройдет 8 сентября на базе Павловской ЦРБ.

Жители района смогут пройти обследование и получить консультацию врача-эндоскописта, гастроэнтеролога и специалиста УЗИ.

«В прошлый выезд «Гастропоезда» в Выселковский район специалисты ККБ № 2 осмотрели 30 человек. Всем пациентам провели ультразвуковое исследование органов брюшной полости. По результатам обследований шесть жителей госпитализировали», — сказала главный внештатный гастроэнтеролог краевого минздрава Наталья Корочанская.

Задачей проекта «Гастропоезд» является своевременная диагностика, профилактика, лечение и взятие на диспансерный учет пациентов с заболеваниями органов ЖКТ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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