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В Павловском районе сотрудница ювелирного салона присвоила украшения на 500 тыс. рублей

Происшествия
26.07.2022 15:23
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-sotrudnitsa-yuvelirnogo-salona-prisvoila-ukrasheniya-na-500-tys-rublej
В Павловском районе сотрудница ювелирного салона присвоила украшения на 500 тыс. рублей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию обратилась хозяйка ювелирного магазина. Она рассказала, что при проверке финансовой отчетности выявила недостачу на полмиллиона рублей.

Правоохранители в ходе оперативного розыска установили личность предполагаемой злоумышленницы. Это оказалась 57-летняя сотрудница магазина заявительницы. Женщину задержали и доставили в отдел полиции.

Следствие установило, что подозреваемая в течение нескольких месяцев брала украшения из магазина и сдавала их в ломбард. Деньги она тратила на личные нужды.

Возбудили уголовное дело по признакам присвоения имущества. Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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