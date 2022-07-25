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В Сочи турист украл снаряжение для дайвинга и пытался продать прохожим ласты

Происшествия
25.07.2022 11:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-turist-ukral-snaryazhenie-dlya-dajvinga-i-pytalsya-prodat-prohozhim-lasty
В Сочи турист украл снаряжение для дайвинга и пытался продать прохожим ласты
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением о краже в полицию обратилась жительница поселка Лоо. Женщина сообщила, что ночью кто-то похитил ее снаряжение для подводного плавания, которое хранилось под навесом во дворе частного дома.

Ущерб сочинка оценила в сумму более 50 тыс. рублей. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили соседей. Выяснилось, что рано утром на улице видели мужчину, который приставал к прохожим и предлагал купить у него ласты. Правоохранители составили фоторобот и установили личность подозреваемого. Им оказался 45-летний приезжий из Кемеровской области.

Известно, что у мужчины уже имеется судимость, а в Сочи он прибыл на отдых. Подозреваемого задержали. Вернуть снаряжение для дайвинга законной владелице не удалось. Злоумышленник успел его продать, а деньги потратил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде.

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