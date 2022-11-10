Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Павловском районе после проверки прокуратуры ликвидировали две незаконные свалки

Общество
10.11.2022 19:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-posle-proverki-prokuratury-likvidirovali-dve-nezakonnye-svalki
В Павловском районе после проверки прокуратуры ликвидировали две незаконные свалки
Фото t.me/proc_23

Две несанкционированные свалки твердых бытовых отходов выявили на территории Северного и Новолеушковского сельских поселений.

Прокуратура установила, что в обоих случаях свалки находились на участках, которыми распоряжается администрация района. Прокуратура направила материалы проверки в суд. Суд обязал администрацию района ликвидировать несанкционированные мусорные полигоны.

Администрация Павловского района выполнила постановление суда в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Читайте также: на ликвидацию свалки под Геленджиком направят более 1,3 млрд рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Вице-губернатор Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Появились подробности о герое популярного видео, дважды отбросившего от себя гранаты в окопе
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Новый мэр Краснодара: кто такой Евгений Наумов
  2. В Краснодаре пройдет фестиваль-выставка бездомных животных
  3. Минцифры с 16 ноября закроет сервис для заявок на отсрочку от мобилизации для IT-специалистов
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. В Краснодаре показали моноспектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина». Фоторепортаж
  6. В Краснодарском крае в октябре помидоры подорожали на 40%
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях