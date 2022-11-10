В Павловском районе после проверки прокуратуры ликвидировали две незаконные свалки

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Две несанкционированные свалки твердых бытовых отходов выявили на территории Северного и Новолеушковского сельских поселений.

Прокуратура установила, что в обоих случаях свалки находились на участках, которыми распоряжается администрация района. Прокуратура направила материалы проверки в суд. Суд обязал администрацию района ликвидировать несанкционированные мусорные полигоны.

Администрация Павловского района выполнила постановление суда в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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