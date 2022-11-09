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На ликвидацию свалки под Геленджиком направят более 1,3 млрд рублей

Общество
09.11.2022 14:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-likvidatsiyu-svalki-pod-gelendzhikom-napravyat-bolee-1-3-mlrd-rublej
На ликвидацию свалки под Геленджиком направят более 1,3 млрд рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Мусорный полигон в селе Кабардинка занимает площадь 132 тыс. 417 кв. м. Он использовался с 1973 по 2017 год. Ликвидацию свалки планируют начать в декабре текущего года.

Рекультивацию полигона проведут в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». На начало работ Правительство РФ выделит краю 257 млн рублей из резервного фонда. Средства поступят в течение месяца. Всего на разработку проекта и его реализацию направят более 1,3 млрд рублей.

Участок, на котором располагается свалка, оформили и перевели в соответствующую категорию. Уже завершили разработку проектно-сметной документации, провели государственную экологическую и главгосэкспертизы.

Проект «Генеральная уборка» входит в стратегию социально-экономического развития РФ до 2030 года. В его рамках планируют провести инвентаризацию опасных объектов в стране и поэтапно ликвидировать свалки, заброшенные стройки, промышленные объекты, бесхозные аварийные скважины и затонувшие суда, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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