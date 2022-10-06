В Павловском районе полицейские потушили загоревшуюся иномарку
Происшествия
06.10.2022 10:38
Сотрудники ДПС, дежурившие в центре станицы Павловской, обратили внимание на остановившийся на обочине Volkswagen, из-под капота которого повалил дым.
Полицейские поспешили на помощь. Пламя охватило моторный отсек.
Сотрудники полиции с помощью огнетушителя из патрульного автомобиля ликвидировали пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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