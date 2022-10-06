В Павловском районе полицейские потушили загоревшуюся иномарку

Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники ДПС, дежурившие в центре станицы Павловской, обратили внимание на остановившийся на обочине Volkswagen, из-под капота которого повалил дым.

Полицейские поспешили на помощь. Пламя охватило моторный отсек.

Сотрудники полиции с помощью огнетушителя из патрульного автомобиля ликвидировали пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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