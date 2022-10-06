Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Павловском районе полицейские потушили загоревшуюся иномарку

Происшествия
06.10.2022 10:38
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-pavlovskom-rajone-politsejskie-potushili-zagorevshuyusya-inomarku
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Сотрудники ДПС, дежурившие в центре станицы Павловской, обратили внимание на остановившийся на обочине Volkswagen, из-под капота которого повалил дым.

Полицейские поспешили на помощь. Пламя охватило моторный отсек.

Сотрудники полиции с помощью огнетушителя из патрульного автомобиля ликвидировали пожар. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропроводки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Горячем Ключе неизвестный пытался поджечь военкомат.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
Очень странные шары: в лесах Сочи жители обнаружили огромные металлические сферы
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
В Краснодарском крае отменили проверку систем оповещения, запланированную на 5 октября
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
На Кубани утвердили порядок назначения выплаты в 100 тыс. рублей мобилизованным
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
Путин предоставил отсрочку от мобилизации аспирантам, ординаторам и студентам-вечерникам
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
  2. Металлические сферы в лесах Сочи: абстрактная скульптура или НЛО?
  3. Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
  4. В Сочи в ДТП с тремя машинами погиб пешеход
  5. Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
  6. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях