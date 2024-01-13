В Павловском районе перекрыли дорогу из-за обнаружения неизвестного устройства

По данным администрации Павловского района, на участке дороги между станицами Павловской и Атаманской обнаружили фрагменты неустановленного устройства.

Сейчас правоохранительные органы и специальные службы устанавливают обстоятельства произошедшего. Глава Павловского района Роман Парахин сообщил, что на месте падения разрушений нет, никто не пострадал. Жителям района ничего не угрожает.

Для обеспечения безопасности и для проведения специальных мероприятий временно перекрыло движение транспорта по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская.

Жителей района просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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