В Павловском районе медики проведут акцию «Кубань — край долгожителей»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Врачи Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени Красовитова 17 ноября на базе Павловской ЦРБ примут пациентов пожилого возраста.

По словам и. о. начальника краевого госпиталя Сергея Исаенко, медики раз в месяц выезжают в отдаленные населенные пункты Кубани, чтобы провести обследование жителей пожилого и старческого возраста. В состав выездной бригады войдут кардиолог, пульмонолог и гастроэнтеролог.

В этом году медики Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн уже посетили Тихорецкий, Абинский, Калининский, Славянский, Крымский, Каневской и Щербиновский районы. Они обследовали около 940 пожилых пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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