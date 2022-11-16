В Павловском районе медики проведут акцию «Кубань — край долгожителей»
Общество
16.11.2022 20:36
Врачи Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн имени Красовитова 17 ноября на базе Павловской ЦРБ примут пациентов пожилого возраста.
По словам и. о. начальника краевого госпиталя Сергея Исаенко, медики раз в месяц выезжают в отдаленные населенные пункты Кубани, чтобы провести обследование жителей пожилого и старческого возраста. В состав выездной бригады войдут кардиолог, пульмонолог и гастроэнтеролог.
В этом году медики Краевого клинического госпиталя для ветеранов войн уже посетили Тихорецкий, Абинский, Калининский, Славянский, Крымский, Каневской и Щербиновский районы. Они обследовали около 940 пожилых пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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