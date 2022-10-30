В Курганинском районе построили новый офис врача общей практики

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Лечебное учреждение находится в станице Михайловской. Здание получило разрешение на ввод в эксплуатацию.

Новый офис врача общей практики — одноэтажное здание общей площадью около 500 кв. метров. Здесь есть гардероб, зона ожидания и медицинские помещения: перевязочная, процедурная, гинекологическая смотровая, кабинеты врача, УЗИ, ЭКГ и восстановительного лечения. Лечебное учреждение будет принимать 30 человек в сутки.

Сейчас готовят документы для передачи объекта в краевую собственность. Ориентировочно в декабре офис сможет принять первых пациентов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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